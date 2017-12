Solmax achète GSE Environmental

Groupe Solmax, engagée dans l’industrie dans la production de géomembranes en polyéthylène pour des applications industrielles et environnementales, a acquis GSE Environmental, une entreprise établie à Houston, au Texas. La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ sont les partenaires financiers de Solmax pour cette transaction et participeront au capital-actions de l’entreprise. Les modalités financières n’ont pas été précisées. « L’entreprise réalise une transaction qui lui permet d’acquérir une des plus importantes sociétés de son industrie », a indiqué la Caisse. Pour sa part, le Fonds de solidarité rappelle qu’il est partenaire de Solmax depuis 1996.