Washington donne raison à Boeing dans son conflit avec Bombardier

Le gouvernement américain se range du côté de Boeing et confirme les droits compensateurs et antidumping contre Bombardier, qui s’élèvent à 292,21 %.

Dans sa décision, le département américain du Commerce indique que le dossier se retrouve maintenant entre les mains de la U.S. International Trade Commission, dont le dernier mot est attendu en février. Des audiences ont eu lieu en début de semaine.

« La décision repose sur une étude intégrale et non biaisée des faits, dans le cadre d’un processus ouvert et transparent », a indiqué dans un communiqué le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross.

La plainte de Boeing allègue que Bombardier a pu offrir des appareils CSeries à « prix dérisoire » à Delta en raison d’appuis financiers reçus de la part des gouvernements.

Depuis le début du litige, Bombardier affirme que Boeing n’était même pas dans la course pour vendre des avions à Delta, car le constructeur de Seattle n’a aucun appareil de la même taille que son CS100.

D’autres détails suivront.