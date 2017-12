La Caisse de dépôt dans le Groupe Glutenberg

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mardi qu’elle a fait un investissement en capital-actions de 2,5 millions dans le Groupe Glutenberg, un producteur montréalais de bières sans gluten, afin de soutenir la croissance de ses activités. Outre la contribution de la Caisse, Glutenberg aura recours à des prêts totalisant 2,5 millions de la part de la Banque de développement du Canada pour mener à terme son projet d’expansion. En plus de ses activités de production de bières sans gluten, le Groupe Glutenberg possède Brasserie et Distillerie Oshlag, qui fabrique des bières de spécialité et des spiritueux, ainsi que Transbroue, qui distribue sur le marché québécois des bières, spiritueux, cidres et vins artisanaux. Les projets de croissance du groupe prévoient une expansion de ses activités au Québec, le développement de nouveaux marchés à l’international et la création d’un bras financier, qui portera le nom de Glutenberg Capital.