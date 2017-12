Deux contrats pour Bombardier

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd’hui que CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS) a remporté son premier contrat de monorail en Chine. La valeur totale du contrat s’élève à environ 270 millions $US). Bombardier détient une participation de 50 % dans PBTS. En Australie, Bombardier Transport a remporté un contrat pour l’installation de sa solution de contrôle ferroviaire à grande capacité de prochaine génération sur le réseau du tunnel de métro de Melbourne. La construction de ce tunnel demandera des investissements de 11 milliards de dollars australiens, la plus grande somme jamais investie dans le transport public par l’État de Victoria. La valeur totale du contrat de signalisation et de communications octroyé à la Rail Systems Alliance (RSA) s’élève à environ 1,1 milliard de dollars australiens. La valeur du contrat de Bombardier s’élève à environ 238 millions $US. La RSA regroupe Bombardier Transport, CPB Contractors, Melbourne Metro Rail Authority et Metro Trains Melbourne.