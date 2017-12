Le Fonds FTQ investit dans Groupe Meloche

Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Groupe Meloche entend investir 17,5 millions dans son développement. Le Fonds de solidarité FTQ injectera 7,2 millions dans l’entreprise. « Au cours des prochaines années, la croissance du Groupe Meloche sera liée à la livraison de plusieurs nouveaux appareils en aviation dont le Global 7000 et la CSeries de Bombardier, le A320 Neo d’Airbus et le 737 Max de Boeing », rappelle-t-on dans le communiqué. Groupe Meloche fournit des composants d’aérostructures et d’aéromoteurs aux fabricants d’équipement.