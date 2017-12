Power Corporation: Henri-Paul Rousseau prend sa retraite

Power Corporation a annoncé le départ à la retraite de Henri-Paul Rousseau. Depuis janvier 2009, il était vice-président du conseil de la Société et de la Corporation Financière Power, et il siégeait également aux conseils d’administration de Great-West Lifeco et de la Société financière IGM, ainsi qu’à ceux de leurs filiales respectives. M. Rousseau sera professeur invité à l’École d’économie de Paris durant l’année universtaire 2018-2019. Il poursuivra également ses activités philanthropiques dans les domaines de la santé et de l’éducation, et celle coprésident fondateur du Réseau QG100.