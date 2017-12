Fiscalité: Ottawa resserre le programme de divulgation volontaire

En plus d’analyser l’usage aux paradis fiscaux, le ministère du Revenu va étudier les sommes en cause, le niveau de complexité des méthodes et le nombre d’années pendant lesquelles le demandeur ne s’est pas conformé.

Le gouvernement fédéral resserre les critères du Programme de divulgation volontaire de manière à tenir compte, désormais, des avantages qu’un contribuable aurait pu tirer en ayant recours à des « structures à l’étranger ». Les changements entreront en vigueur le 1er mars 2018.

Annoncée vendredi matin par la ministre du Revenu, Diane Lebouthillier, la décision s’inscrit dans la lutte contre l’évasion fiscale à laquelle Ottawa et les gouvernements du monde consacrent de plus en plus de ressources afin de récupérer les sommes qui leur échappent.

Parmi les plus récentes façons de cibler des sommes qui auraient pu filer entre les doigts du fisc figure la méthode géographique, l’Agence du revenu ayant décidé de se pencher sur des secteurs précis, où se trouve des résidences plus chères, comme facteur pour déclencher des enquêtes.

Le Programme de divulgation volontaire, a rappelé le gouvernement, permet aux gens de corriger des erreurs en lien avec leur situation fiscale », en ajoutant que « certaines personnes et sociétés bien nanties ont utilisé ce programme comme un moyen d’éviter les conséquences liées à leurs activités de planification fiscale abusive ».

En plus d’analyser l’usage aux paradis fiscaux, le ministère du Revenu va étudier les sommes en cause, le niveau de complexité des méthodes et le nombre d’années pendant lesquelles le demandeur ne s’est pas conformé.

Selon le ministère, 18 500 demandes ont été faites en vertu du Programme au cours de l’année 2016-2017, pour des revenus non déclarés de 1,6 milliard.