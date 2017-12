Bombardier convaincue de pouvoir atteindre son redressement en 2020

Ayant bon espoir de pouvoir mener à bien son redressement en 2020, Bombardier croit que le programme CSeries ajoutera 1 milliard $US de revenus l’an prochain, mais le titre de l’entreprise montréalaise a perdu de sa valeur dans un contexte où les analystes s’attendaient à un peu plus.

Bombardier, qui a récemment décidé de céder son programme CSeries au constructeur européen Airbus en échange de son savoir-faire en ventes et entretien, prévoit un chiffre d’affaires total se situant entre 17 et 17,5 milliards $US en 2018.

Cela s’avère inférieur à ce que prévoient les analystes, soit 18,37 milliards $US, selon un recensement de Thomson Reuters I/B/E/S. À la Bourse de Toronto, l’action de Bombardier a reculé de 2 % à 3,07 $.

La compagnie montréalaise estime toujours être en mesure de respecter l’échéancier de son plan de redressement, dont l’horizon est fixé à 2020. D’ici là, l’entreprise s’attend à livrer l’an prochain une quarantaine d’avions CSeries, ses monocouloirs de 100 à 150 sièges, et 135 avions d’affaires. Par ailleurs, elle croit pouvoir livrer environ 35 appareils CRJ et Q400.

Le président de Bombardier, Alain Bellemare, s’est entretenu avec des analystes financiers en compagnie des autres dirigeants lors d’une présentation dans le cadre de sa « journée des investisseurs » annuelle à New York.

Outre son objectif de ventes pour 2018, la compagnie vise des revenus de 20 milliards en 2020, ce qui présume toutefois la « déconsolidation » du programme CSeries. Quant au bénéfice d’exploitation avant éléments spéciaux, Bombardier le prévoit autour de 800 ou 900 millions en 2018, ce qui inclut la CSeries, et à 1,6 milliard $US en 2020, ce qui ne l’inclut pas.

Au moment d’annoncer la cession du contrôle du programme CSeries à Airbus, il y a deux mois, la direction de Bombardier a essuyé de lourdes critiques l’accusant d’avoir lancé l’éponge et de sombrer dans l’échec. D’autres ont estimé qu’au contraire la force de vente d’Airbus va permettre de trouver un plus grand nombre d’acheteurs dans le monde.

Le programme CSeries, qui a donné naissance à un appareil silencieux et plus écoénergétique, a coûté beaucoup plus cher que prévu et s’est buté à des retards en cours de développement. Ces obstacles ont poussé la compagnie au bord du précipice financier en 2015, juste avant qu’Investissement Québec injecte 1 milliard $US pour prendre une participation de 49,5 % dans le programme.

L’entreprise estime depuis un certain temps que le programme CSeries, qui a jusqu’ici reçu 360 commandes fermes pour les modèles CS100 et CS 300 (le plus grand des deux), atteindra son point de rentabilité en 2020. Parmi les plus gros clients figurent Air Canada, Delta, Macquarie AirFinance et Republic Airways.

Bombardier travaille fort à mettre la dernière touche à son avion d’affaires Global 7000, destiné aux clients plus fortunés. L’avion, dont l’assemblage final se fera à Montréal, sera mis en service dans la deuxième moitié de 2018. La compagnie a récemment annoncé son intention d’embaucher 1000 personnes afin de préparer le lancement.

« Alors que nous arrivons à mi-parcours de notre plan de redressement sur cinq ans, nous continuons à tenir nos engagements et à bâtir de solides fondations pour générer une croissance durable de notre rentabilité » a affirmé M. Bellemare dans un communiqué accompagnant les prévisions. « Nous sommes en très bonne voie d’atteindre nos prévisions pour 2017 et notre objectif de flux de trésorerie disponibles pour 2018, et nous avons un plan précis pour réaliser nos objectifs pour 2020. »