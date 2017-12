Un contrat pour Bombardier au Royaume-Uni

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Berlin — Bombardier Transport a signé un contrat avec Corelink Rail Infrastructure et West Midlands Trains pour la fourniture de 333 nouveaux véhicules Bombardier Aventra destinés au réseau ferroviaire du Royaume-Uni, ainsi qu’un contrat de maintenance et de services. La valeur globale des ententes s’élève à environ 724 millions $US. Le 17 octobre dernier, Bombardier Transport avait été désigné comme le soumissionnaire privilégié pour ces deux clients.