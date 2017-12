KDC achète Northern Labs

Knowlton Development Corporation (KDC), un leader dans la fabrication contractuelle de produits de santé et de soins de beauté basé au Québec, annonce l’acquisition de Northern Labs. Cette entreprise américaine, qui offre des services complets de fabrication sous contrat, dessert depuis plus de 70 ans les plus grandes sociétés mondiales de produits et biens de consommation en vente libre. La transaction est financée par la firme d’investissement privé Novacap, en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec, Exportation et Développement Canada, Fondaction CSN ainsi que d’autres partenaires institutionnels. Basée au Wisconsin, Northern Labs emploie plus de 200 employés à temps plein dans des installations excédant 275 000 pieds carrés.