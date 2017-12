Groupe MTY avale Imvescor

Le Groupe d’alimentation MTY élargit son offre dans la restauration à service complet en avalant Groupe Restaurants Imvescor dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à 248 millions.

Cette transaction, annoncée mardi, permettra au propriétaire des enseignes Thaï Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti et Valentine d’ajouter 252 établissements au Québec, en Ontario et dans les Maritimes sous les enseignes Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes et Ben Florentine. Surtout reconnu comme franchiseur dans la restauration rapide, MTY met également la main sur les marques de produits d’Imvescor vendus en épicerie, comme les côtes levées Bâton Rouge.

Au terme de la clôture de la transaction, prévue en mars, la société montréalaise comptera plus de 5700 restaurants répartis sous 75 marques. Les ventes annuelles du réseau découlant de la combinaison des deux entreprises sont estimées à 2,9 milliards.

Le président du conseil d’administration d’Imvescor, François-Xavier Seigneur, a estimé que l’offre était « juste » et qu’elle offrait des occasions de croissance alléchantes pour ses actionnaires. « Cela permet à nos porteurs de titres […] de participer à la croissance d’un important joueur nord-américain établi à Montréal capable de surmonter les défis de notre industrie », a-t-il expliqué au cours d’une conférence téléphonique.

Dans le cadre de la transaction, MTY allongera 4,10 $ pour chaque action d’Imvescor. Les porteurs de titres d’Imvescor recevront environ 50 millions en espèces et le reste en actions de MTY. Cela représente une prime de 1,3 % par rapport au cours moyen de l’action d’Imvescor avant que l’entreprise annonce, le 26 octobre, qu’elle avait reçu une manifestation d’intérêt dite non contraignante de la part d’un acquéreur potentiel.

Plus qu’un prétendant

L’offre de MTY a été déposée après la réception par Imvescor d’une offre non sollicitée par une entreprise dont le nom n’a pas été dévoilé. Cela a incité l’entreprise à contacter des acquéreurs potentiels, sans aller jusqu’à une guerre d’enchères. Des analystes avaient évoqué, au cours des derniers mois, la possibilité que le propriétaire de Bâton Rouge et de Mikes puisse être une cible pour l’ontarienne Cara, qui avait damé le pion à MTY en s’emparant des Rôtisseries Saint-Hubert en 2016.

« Tous les actionnaires deviendront propriétaires d’une entreprise plus diversifiée et qui sera présente dans plus de marchés », a expliqué aux analystes le chef de la direction financière de MTY, Éric Lefebvre. Celui-ci a ajouté que MTY, qui avait doublé sa taille en 2016 en achetant pour 300 millions $US Kahala Brands, un groupe de Scottsdale en Arizona, avait toujours l’ambition de continuer à croître au sud de la frontière.

La direction de MTY croit pouvoir profiter de l’expertise d’Imvescor dans la gestion des restaurants à service complet — tels que Bâton Rouge, Scores et Mikes — ainsi que de son réseau dans les provinces atlantiques.

Selon Elizabeth Johnston, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, la transaction est avantageuse pour MTY, mais elle sous-estime la valeur d’Imvescor. « Les enseignes de cette entreprise ont un profil intéressant et affichent une croissance de leurs ventes comparables », souligne notamment l’analyste dans une note envoyée par courriel.