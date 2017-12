Le bitcoin entre en bourse à 15 000$ l’unité

New York — Le bitcoin, mère controversée des monnaies virtuelles, a reçu son baptême du feu sur la bourse mondiale dimanche au prix de 15 000 $ l’unité. Vers 23 h 20 (GMT), le prix de la monnaie virtuelle montait à 15 940 $ l’unité pour le contrat à terme dont le règlement est prévu le 17 janvier, selon les données de l’opérateur boursier américain Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet instrument financier permet de parier sur l’évolution et l’avenir de la monnaie virtuelle et c’est la première occasion officielle pour les investisseurs professionnels d’investir dans le bitcoin dont ils se méfient à cause de son absence de régulation et de son manque de transparence. La volatilité était présente dans les vingt premières minutes des échanges : le prix est par exemple monté jusqu’à 16 600 $ l’unité avant de redescendre.