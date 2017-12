Ateliers Jacob achète Tendances Concept

Photo: Ateliers Jacob

Deux joueurs de l’industrie de la fabrication d’armoires de cuisines et cabinets de salles de bain se regroupent. Ateliers Jacob a conclu une entente de principe visant l’acquisition de Tendances Concept de Saint-Jérôme. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé pour des raisons de concurrence et de confidentialité. « Les activités de fabrication des deux manufacturiers seront amalgamées dans le but de réaliser des économies d’échelle qui renforceront la position concurrentielle de la nouvelle entreprise qui verra son volume d’affaires annuel atteindre le cap des 20 millions et son effectif global passer la barre des 120 employés », peut-on lire dans le communiqué.