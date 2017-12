La Caisse dans Gestion Innocap

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé un investissement, sous forme de capital-actions et de prêt, pour une participation dans Gestion de placements Innocap, une firme montréalaise offrant des plateformes de comptes gérés. Les modalités financières n’ont pas été précisées. « Cette transaction permet à l’équipe de direction d’Innocap d’accéder à l’actionnariat de l’entreprise aux côtés de la Caisse et de BNP Paribas. De plus, elle s’effectue dans le cadre de la vente par la Banque Nationale du Canada de la totalité de sa participation dans le capital-actions d’Innocap », peut-on lire dans le communiqué. Innocap oeuvre dans l’industrie des comptes gérés et des solutions de gestion des risques opérationnels, financiers et réglementaires.