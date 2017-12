Zenika choisit Montréal

Zenika, spécialiste française des services informatiques et de la transformation numérique, implante son siège social nord-américain dans le Grand Montréal. Il en résultera la création de 50 emplois sur trois ans. « Montréal est l’une des villes dont on parle le plus actuellement en France et ailleurs dans le monde, il était donc naturel pour nous d’y établir un siège pour faire le saut en Amérique du Nord dans le cadre de notre expansion à l’international », a souligné Carl Azoury, cofondateur et président de Zenika. Fondée en 2006 à Paris, Zenika compte aujourd’hui plus de 300 employés à Singapour, à Montréal et au sein de six agences en France.