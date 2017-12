Postes Canada: le plan d’Ottawa se fait attendre

Le gouvernement fédéral n’a toujours pas dévoilé son plan stratégique sur l’avenir de Postes Canada, un an après le rapport d’un comité parlementaire suggérant, entre autres, la reprise de la livraison à domicile pour les foyers qui l’ont perdue après le 3 août 2015.

Ottawa s’était engagé à faire connaître ses intentions en 2017, mais la lenteur du processus fait en sorte que la sortie du plan pourrait survenir en plein milieu des négociations qui viennent de commencer entre la société d’État et le Syndicat des travailleurs des postes (STTP).

« Une annonce sera faite en temps voulu », a affirmé dans un courriel Christine Michaud, directrice des communications de la ministre des Services publics, Carla Qualtrough. La semaine dernière, son secrétaire parlementaire a déclaré en Chambre que « nous allons rendre notre décision sur les orientations d’ici la fin de l’année ».

Lorsque Postes Canada et le STTP ont choisi en septembre 2016 de renouveler les conventions collectives pour seulement deux ans, le désir consistait à permettre la réflexion sur les grands enjeux, notamment la baisse du volume de lettres et le régime de retraite.

Les conventions des facteurs urbains et ruraux viennent toutes deux à échéance d’ici le 31 janvier 2018. Les dernières négociations n’ont pas mené à un arrêt de travail, mais l’incertitude concernant les activités de Postes Canada à l’été 2016 a fini par pousser les clients à choisir d’autres moyens pour acheminer les colis. Compte tenu d’une baisse du courrier en plus, l’impact financier a été estimé à 100 millions.

« Ça fait déjà plus d’un an que nous sommes censés avoir les orientations du gouvernement », a dit la critique du NPD dans le dossier de Postes Canada, la députée Karine Trudel, qui a été factrice et dirigeante syndicale du STTP au Saguenay. « Je comprends qu’il y a eu un changement de ministre, mais le comité a fait tout le travail et le rapport a été déposé en 2016 », a ajouté Mme Trudel, qui a participé aux travaux du comité. « Ça serait le temps. Les négociations recommencent et il n’y a pas plus de président-directeur général. »

« J’ai toujours soupçonné que le gouvernement ne sait pas où il s’en va avec ça », a dit la députée de Jonquière.

Début des négociations

Postes Canada et le STTP ont livré cette semaine la déclaration d’ouverture au sujet des questions qui seront abordées à la table de négociation. Le contenu du grand plan stratégique d’Ottawa concernant la société d’État pourrait « absolument » avoir un impact sur les discussions, a dit le dirigeant à l’éducation et à l’organisation du STTP pour la région montréalaise, Yannick Scott.

Outre la reprise de la livraison à domicile pour les ménages qui ont perdu ce service à compter d’août 2015, le rapport du comité parlementaire déposé en décembre 2016 suggérait à Ottawa de favoriser l’amélioration des relations de travail, de nommer un représentant des employés au conseil, d’investir dans les colis et d’étudier la possibilité d’offrir l’accès Internet dans les régions rurales. Le STTP recommande depuis des années l’offre de services bancaires en région.

Depuis, le président de Postes Canada, Deepak Chopra, a annoncé qu’il quittera la société au printemps 2018. Il a été nommé par le gouvernement conservateur en 2011.

Quand le STTP a demandé à la ministre du Travail de nommer des médiateurs, il y a quelques semaines, Postes Canada a accepté. « Nous sommes favorables à un soutien qui permet aux parties de collaborer pour résoudre les enjeux à la table de négociations », a écrit la société d’État. « Nous souhaitons parvenir rapidement à des ententes négociées. »

Postes Canada prévoit de réaliser un profit en 2017. La société a enregistré un bénéfice avant impôt de 13 millions au cours des neuf premiers mois, avant la période achalandée du temps des Fêtes.