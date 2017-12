La valeur des permis de bâtir a augmenté de 3,5%

Ottawa — Les municipalités canadiennes ont délivré des permis de bâtir dont la valeur combinée totalisait 8,2 milliards en octobre, en hausse de 3,5 % par rapport au mois précédent, a annoncé jeudi Statistique Canada.

La valeur des permis de bâtir s’est accrue dans toutes les composantes de l’Ontario et du Québec en octobre. Les municipalités du Québec ont délivré des permis de bâtir dont la valeur combinée totalisait 1,7 milliard en octobre, en hausse de 21,4 % comparativement au mois précédent. La valeur des permis de bâtir de logements multifamiliaux a le plus contribué à l’augmentation observée dans le secteur résidentiel (+127,5 millions de dollars), tandis que l’accroissement de la valeur des permis délivrés dans la composante commerciale (+127,3 millions) a entraîné une augmentation dans le secteur non résidentiel.

Copropriétés

Par ailleurs, les ventes de copropriétés montréalaises ont atteint le mois dernier un niveau record pour un mois de novembre, ce qui a alimenté une hausse de 12 % des transactions résidentielles dans la région par rapport au même mois l’an dernier, a indiqué jeudi la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM). Le nombre de ventes de copropriétés dans la région montréalaise a bondi de 23 % par rapport à l’an dernier, pour atteindre 1137. Ces ventes dans les banlieues nord et sud de l’île de Montréal ont grimpé de 53 % et de 33 % respectivement.

Les ventes de maisons unifamiliales se sont chiffrées à 1807 en novembre, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à l’an dernier. Les ventes de plex comprenant deux à cinq unités ont progressé de 5 % à 402. Au total, 3348 transactions résidentielles ont été conclues pendant cette période, ce qui en faisait le mois de novembre le plus actif en huit ans.

Le prix moyen des logements vendus dans le Grand Montréal a grimpé de 6 %, à 387 254 $ en novembre.