NOVACAP majoritaire dans Joseph Ribkoff

Photo: iStock

NOVACAP, spécialisée dans le domaine du placement privé, est devenue partenaire de Joseph Ribkoff, l’un des créateurs chefs de file de la mode canadienne, présent dans plus de 64 marchés à l’international, en acquérant une participation majoritaire dans l’entreprise. Cette transaction, dont les modalités n’ont pas été précisées, est financée par le Fonds NOVACAP Industries IV, en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, le fondateur Joseph Ribkoff et des dirigeants de la société. « Nous évoluons dans un marché très concurrentiel, et bien que notre croissance ait été élevée au cours des cinq dernières années, nous allons bénéficier du soutien financier, de l’expertise et du réseau de NOVACAP pour poursuivre notre croissance et consolider notre position de leader », a souligné Joseph Ribkoff.