WestJet et Delta Airlines forment une coentreprise transfrontalière

WestJet collabore actuellement avec 45 transporteurs partenaires, offrant plus de 175 destinations dans plus de 20 pays.

Calgary — Les transporteurs aériens WestJet, de Calgary, et Delta Air Lines, des États-Unis, annoncent mercredi la formation d’une coentreprise transfrontalière mondiale.

Le protocole d’entente préliminaire vise à offrir aux clients l’accès à un plus vaste réseau de liaisons transfrontalières, notamment avec plus de commodités et des installations aéroportuaires partagées.

Le renforcement du partenariat actuel permet d’offrir aux clients « l’accès à un vaste réseau de liaisons transfrontalières, des produits de compagnies aériennes de calibre mondial, des avantages aux grands voyageurs améliorés, des commodités et des installations aéroportuaires partagées ainsi qu’une expérience de voyage plus fluide », peut-on lire dans le communiqué.

Par exemple, l’entente préliminaire prévoit des horaires de vol coordonnés pour de nouveaux vols sans escale vers de nouvelles destinations, ainsi qu’un partage de codes élargi, qui permet à chaque partenaire de réserver des sièges sur les vols de l’un et de l’autre.

L’entente de coentreprise est assujettie à l’approbation des conseils d’administration, à la signature des ententes définitives et aux approbations des autorités réglementaires compétentes, aux États-Unis et au Canada. Elle devrait être en vigueur au premier semestre de 2019.

Cibles financières

WestJet a également présenté aux investisseurs ses cibles financières pour l’horizon 2018 à 2020. Le transporteur de l’Ouest prévoit des marges bénéficiaires d’exploitation entre 10 et 12 % dans l’intervalle et un rendement annuel sur capital investi de plus de 13 % en 2020. Ses dépenses en capital atteindront les 780 millions l’an prochain, pour passer à 1 milliard en 2019 et redescendre à 870 millions en 2020.

La compagnie aérienne est engagée dans un vaste déploiement tant au Canada qu’à l’international impliquant une expansion notoire de sa flotte.