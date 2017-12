Napec achetée par une firme américaine

L’entreprise québécoise Napec passera dans le giron de la firme d’investissement américaine Oaktree Capital Management dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 320 millions, y compris la dette. En vertu de l’entente annoncée lundi, une division de la société californienne offre 1,95 $ pour chaque action de Napec, ce qui constitue une prime de 35,4 % par rapport au cours de clôture du titre le 1er décembre. Avec 1140 salariés, Napec se spécialise dans la construction et l’entretien d’infrastructures, comme des réseaux de transport et de distribution d’électricité, des parcs de panneaux solaires ainsi que des réseaux d’alimentation en gaz naturel. Selon Napec, Oaktree compte conserver le siège social de la société au Québec après la clôture de la transaction, prévue au premier trimestre de 2018. Plus important actionnaire de l’entreprise avec près de 19 % des actions et des bons de souscription en circulation, le Fonds de solidarité FTQ a fait savoir qu’il comptait voter pour la transaction. «La transaction représente une bonne occasion de croissance étant donné qu’Oaktree a signalé son intention de travailler avec la direction et de maintenir le siège social au Québec», a expliqué son porte-parole, Patrick McQuilken. De son côté, la Caisse de dépôt et placement du Québec, deuxième actionnaire en importance avec 14 % des titres en circulation, a indiqué par courriel qu’il était «prématuré» de se prononcer pour l’instant. L’institution dit vouloir continuer à étudier le dossier pour répondre à «plusieurs questions». «Nous estimons que le prix de la transaction est juste mais que la porte demeure ouverte pour une offre plus élevée en raison des perspectives à long terme de l’entreprise», a souligné Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note. L’analyse souligne que l’entreprise a déposé des soumissions pour des contrats totalisant 1 milliard et que la performance de ses activités de gaz naturel aux États-Unis devrait continuer à s’améliorer.