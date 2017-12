St-Hubert pilotera l’expansion de la chaîne Harvey’s au Québec

Le Groupe St-Hubert se voit confier le mandat d’assurer la gestion, le marketing et l’expansion de la chaîne Harvey’s au Québec. Le projet prévoit notamment jusqu’à 45 ouvertures de nouveaux restaurants en sol québécois, y compris l’ajout de Harvey’s à des rôtisseries St-Hubert déjà existantes.

En mars dernier, soit un an après l’acquisition du groupe québécois, Les Entreprises Cara annonçait son intention de rapprocher la chaîne de hamburgers Harvey’s et St-Hubert en proposant une formule en vertu de laquelle les deux enseignes seraient regroupées sous un même toit. « Cela ne se fera pas seulement au Québec, disait Cara. Dans certains cas, il s’agira de nouveaux établissements. Dans d’autres, on ajoutera un Harvey’s à une rôtisserie existante. »

Cara va de l’avant

« Grâce aux 66 années d’expertise de St-Hubert et à sa grande connaissance du marché québécois, une équipe de St-Hubert sera consacrée à Harvey’s et aura à coeur l’expansion de la chaîne à travers le Québec. Ces investissements permettront l’ajout de restaurants Harvey’s en plus du dévoilement d’un nouveau concept duo de restaurants partagés entre St-Hubert et Harvey’s. Cette association permettra la mise en place d’une nouvelle approche du marché, notamment en région et créera de nouveaux emplois partout au Québec », selon le communiqué.

Le tout premier Harvey’s nouvelle génération, arborant les nouvelles couleurs et le nouveau design de la chaîne, situé boulevard Saint-Martin, à Laval, a été inauguré vendredi dernier.

Fondée en Ontario en 1959 et établie au Québec depuis 1964, la marque Harvey’s compte plus de 6000 employés. Elle exploite 46 restaurants Harvey’s au Québec et 274 au Canada. Groupe St-Hubert compte plus de 10 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l’alimentation. Il abrite 121 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.