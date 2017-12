La Caisse investit plus de 400 millions $US dans Hyperion Insurance

La Caisse de dépôt acquiert une importante participation minoritaire en investissant plus de 400 millions $US dans Hyperion Insurance Group.

« La Caisse fournit du capital de développement ainsi que des liquidités aux actionnaires actuels. La Caisse devient un partenaire de long terme de la croissance d’Hyperion, aux côtés de General Atlantic. La direction et les employés d’Hyperion demeurent les principaux actionnaires », peut-on lire dans le communiqué. La transaction et l’émission d’une nouvelle dette mettent plus de 300 millions $US à la disposition de l’entreprise pour financer son expansion mondiale.

Hyperion doit ainsi procéder à un refinancement de sa dette, qui prévoit une prorogation et une modification du taux de sa facilité de crédit à terme existante jusqu’en 2024, et comprend l’émission d’une nouvelle dette primaire. De plus, Hyperion prolongera sa facilité de crédit renouvelable non encore utilisée.

Pour l’exercice terminé le 30 septembre 2017, le Groupe a déclaré des revenus préliminaires non vérifiés de 535 millions de livres et un bénéfice d’exploitation de 152 millions. Depuis l’investissement initial de General Atlantic en 2013, les revenus du Groupe ont presque quintuplé, et le bénéfice d’exploitation est passé de 36 millions de livres à plus de 150 millions.

Hyperion est un groupe d’assurance mondial. Le Groupe, dont les principaux actionnaires sont les employés, compte des divisions de courtage et une division de souscription. Il emploie plus de 3800 personnes dans 37 pays, et mène ses activités à travers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Amérique latine, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.