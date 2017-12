La commission chargée d’étudier la bonification du Régime de rentes du Québec au cours des prochaines décennies a fait un bref détour cette semaine sur un sujet dont la dernière apparition publique remontait à 2009 : la place prépondérante qu’occupe la Caisse de dépôt et placement dans la gestion de l’épargne collective.

La question soulevée par le Conseil du patronat du Québec découle de la mise en place de nouvelles cotisations pour créer, au sein du Régime de rentes du Québec, un régime supplémentaire visant à augmenter les revenus à la retraite déjà offerts par le régime de base.

« La question de la concentration de l’épargne, c’est une question qu’il faut se poser », a dit le président du CPQ, Yves-Thomas Dorval, lors de son passage à la Commission de l’économie et du travail mercredi soir. Un actuaire de Mercer qui l’accompagnait, Michel St-Germain, a fait valoir que le régime supplémentaire, en 2040, sera aussi gros que le régime de base et qu’il sera deux fois plus gros en 2065.

Au 31 décembre 2016, les actifs confiés à la Caisse par le Régime de rentes du Québec (RRQ) atteignaient 62,2 milliards. Ce régime de base devrait toucher 162 milliards en 2040, selon une évaluation actuarielle. Il atteindra 356 milliards en 2065, mais le régime supplémentaire sera alors rendu, à lui seul, à 792 milliards.





« Seriez-vous en train de nous suggérer de regarder un autre gestionnaire pour ce fonds-là, ou de rester à la Caisse de dépôt mais de trouver un autre mécanisme de contrôle et de reddition de comptes ? » a demandé sans détour le ministre des Finances, Carlos Leitão.

Fierté des Québécois

Le fait de poser la question n’est d’aucune façon un jugement porté sur le travail de la Caisse, a répondu le président du CPQ. « Je pense que le Québec peut être fier de ce qui se fait à la Caisse. Mais la concentration est un enjeu. Quand on parle de placements, de gestion du patrimoine, de la réserve des retraites des Québécois, la concentration n’a jamais été suggérée comme étant la meilleure façon de procéder. Je comprends que le gestionnaire peut avoir une diversification dans ses placements, mais il reste quand même qu’à la fin, c’est toujours au sein d’une même organisation. »

« Sans dire qu’il faut aller vers ce que vous dites, la réflexion doit se poser », a conclu M. Dorval en s’adressant au ministre.

La Caisse de dépôt et placement ne commente pas généralement les mémoires déposés à l’Assemblée nationale.

En entrevue, M. Dorval a indiqué vendredi que, parmi les risques auxquels la Caisse pourrait être confrontée un jour, figurent les risques politiques « ou autres ». Aussi, dit-il, la place de l’institution dans l’économie du Québec est proportionnellement plus grande que celle du Régime de pensions du Canada dans l’économie canadienne, par exemple.

Crise financière

La dernière fois que l’importance de la Caisse a été remise en question, les caisses de retraite, petites et grandes, venaient de recevoir une crise financière planétaire en pleine figure. Comme d’autres, la Caisse de dépôt avait vu son actif sous gestion fondre de 25 %.

Un ancien président de la Banque Nationale, Léon Courville, écrivit alors au Devoir pour critiquer la gouvernance de l’époque en plus de suggérer sa scission en trois divisions. « Elle n’a pas besoin de cette taille disproportionnée à notre économie et notre société pour opérer efficacement », affirmait-il dans la page Idées. « Si l’on veut éviter des pertes dont l’équivalent aux États-Unis dépasserait le billion (1000 milliards), il convient de diversifier les risques […]. » L’éditeur émérite du journal Les Affaires suggérait lui aussi de réfléchir à sa scission.

L’actif de la Caisse était alors passé de 155 milliards à 120 milliards. Il y a quelques mois, lors des résultats semestriels de 2017, il était rendu à 286 milliards. Sur dix ans, son rendement annualisé est de 10,6 %, au-delà de son indice de référence de 9,3 %.