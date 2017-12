Le PIB canadien a augmenté de 0,2 % en septembre

Le produit intérieur brut réel s’est accru de 0,2 % en septembre, après avoir connu un léger recul de 0,1 % en août, a révélé vendredi Statistique Canada.

Les industries productrices de biens (+0,4 %) et les industries productrices de services (+0,1 %) ont enregistré une hausse sous l’effet de la croissance de 12 des 20 secteurs industriels, celui de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz ayant affiché l’augmentation la plus marquée, selon l’agence fédérale.

Le sous-secteur de l’extraction de pétrole et de gaz a enregistré une hausse de 1 % après avoir connu des reculs au cours des trois mois précédents.

Le sous-secteur de l’extraction minière et de l’exploitation en carrière (à l’exception de l’extraction de pétrole et de gaz) a progressé de 0,4 % en septembre.

Le secteur de la construction a enregistré une quatrième augmentation mensuelle consécutive, en hausse de 0,4 % en septembre. À l’exception d’un recul observé en mai qui était en partie attribuable à une grève chez les travailleurs syndiqués de la construction au Québec, ce secteur a progressé chaque mois depuis novembre 2016.

La construction résidentielle s’est accrue de 1 % en septembre, sous l’effet des augmentations observées au chapitre de la construction de maisons unifamiliales, de maisons doubles et de maisons en rangée, ainsi que des modifications et améliorations.