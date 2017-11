Air Transat blâmé pour l’incident du 31 juillet à Ottawa

Air Transat a été blâmé jeudi par l’Office des transports du Canada (OTC) en lien avec les événements de juillet dernier, lorsque deux de ses appareils ont été cloués au sol pendant plusieurs heures à l’aéroport international d’Ottawa.

À la suite de son enquête, l’OTC a ordonné à Air Transat d’indemniser les passagers des deux vols et de payer une amende de 295 000 $. Cette amende pourrait être réduite selon le montant d’indemnisation versé aux passagers.

Dans sa décision, l’Office conclut qu’Air Transat n’a pas respecté ses propres règles tarifaires en ce qui a trait aux conditions de transport. La compagnie aurait par exemple dû envisager de débarquer les passagers et leur offrir des consommations et des collations.

« Il s’agit d’une détermination importante pour les passagers aériens et les transporteurs, a déclaré le président de l’Office des transports du Canada, Scott Streiner. Celle-ci précise que les passagers ont des droits et des recours en cas de perturbation de leur voyage aérien et que, même lorsque certains problèmes se produisent dans des circonstances telles que de mauvaises conditions météorologiques, une norme minimale a été prévue relativement au service auquel ont droit les passagers. »

Vols retardés

L’OTC a décidé d’ouvrir une enquête au début du mois d’août pour faire la lumière sur le retard de deux vols d’Air Transat le 31 juillet dernier. Ce jour-là, les deux appareils du transporteur aérien ont dû se poser à l’aéroport international d’Ottawa en raison des conditions météorologiques défavorables à Montréal et à Toronto.

Les passagers des deux avions sont demeurés coincés sur l’aire de trafic pendant plusieurs heures. Plusieurs occupants se sont plaints du manque d’eau, de climatisation et de nourriture.

Lors des audiences publiques qui se sont déroulées à la fin du mois d’août, le président-directeur général d’Air Transat, Jean-François Lemay, s’est excusé et a reconnu que sa compagnie avait une part de responsabilité, tout en précisant que plusieurs facteurs hors de son contrôle ont affecté le cours des événements.

Cette controverse impliquant Air Transat est survenue peu de temps après le dépôt, en mai, d’un projet de loi fédéral visant à encadrer les droits des passagers aériens. Le projet de loi C-49 a été adopté par la Chambre des communes et il est étudié par le Sénat depuis le début du mois de novembre.