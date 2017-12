La Banque du Canada se penche sur la création d’une monnaie numérique

Calgary — La Banque du Canada étudie les avantages liés à la création d’une monnaie numérique, dans un contexte où certaines cryptomonnaies, comme le bitcoin, suscitent beaucoup d’intérêt.

Dans un article de recherche, des responsables de la Banque du Canada notent qu’il pourrait être pertinent de créer une devise numérique émise par une banque centrale puisque la société utilise de moins en moins l’argent comptant. Cependant, cette nouvelle monnaie pourrait représenter une menace pour les recettes de seigneuriage de la banque centrale.

Une monnaie numérique pourrait devenir une solution de rechange aux cartes de débit et de crédit et aux autres formes de paiement, ce qui faciliterait l’émergence de la concurrence dans les secteurs du détail et des paiements de grande valeur. Certains des avantages sont semblables à ceux mis en avant par les défenseurs du bitcoin, Ether et plusieurs autres monnaies numériques reposant sur la cryptographie, qui ont émergé ces dernières années.

La valeur du bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, a explosé cette année. Elle est passée d’environ 1000 $US par bitcoin, au début de l’année, à plus de 11 000 $US cette semaine.

Dans son rapport, la Banque du Canada estime cependant que, étant donné la complexité et l’incertitude entourant cette monnaie, les banques centrales devraient faire preuve de prudence.