Air Canada étend son réseau nord-américain

Photo: Getty Images

Air Canada a annoncé mercredi le lancement de plusieurs liaisons transfrontalières sans escale qui seront assurées toute l’année dès le printemps 2018 au départ de Toronto, de Montréal, d’Edmonton et de Vancouver. Pour Montréal, le transporteur prévoit un vol quotidien, toute l’année à compter du 17 mai prochain, vers Baltimore et Pittsburgh. Le service implique un CRJ à 50 places exploité par Air Canada Express. « Ces nouvelles liaisons s’ajoutent aux services internationaux sans escale annoncés précédemment par Air Canada qui seront inaugurés au début de 2018 », ajoute le communiqué. De Montréal, une liaison est offerte vers Tokyo, Narita, Dublin, Bucarest et Lisbonne.