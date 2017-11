Gaz Métro change de nom et devient Énergir

Gaz Métro a décidé de changer de nom. L’entreprise spécialisée dans la distribution de gaz naturel se nommera désormais Énergir. L’objectif est de « penser l’énergie autrement », selon ce que précise la publicité qui présente le changement de nom.

« Le gaz naturel fait partie de notre métier, et on travaille aussi à développer d’autres formes d’énergie », souligne l’entreprise, dans cette vidéo qui présente notamment des éoliennes, des volées d’oiseaux, des enfants, un ciel étoilé et des panneaux solaires. Celle-ci a été mise en ligne sur YouTube.

« Du vent au soleil, en passant par les "poubelles", on continue d’ouvrir notre esprit pour donner à nos clients les moyens de consommer mieux et moins », ajoute la narratrice de cette publicité d’environ une minute.

Gaz Métro, devenue Énergir, affirme par ailleurs vouloir rester fidèle à ses valeurs, mais aussi « bâtir ensemble un avenir énergétique plus responsable ». « On met nos énergies en commun pour entretenir la flamme et devenir… Énergir », affirme cette même capsule publicitaire, en guise de conclusion.

Financement public

L’entreprise, qui compte plusieurs dizaines de lobbyistes inscrits, travaille activement à l’expansion de son réseau de distribution de gaz naturel au Québec, notamment pour desservir des clients industriels. Ce réseau est en partie le Gazoduc TQM, une entreprise formée d’une filiale de Gaz Métro et de TransCanada.

L’entreprise gazière peut d’ailleurs compter sur l’appui financier du gouvernement Couillard. L’été dernier, par exemple, Québec a accordé 20 millions de dollars provenant du Fonds vert à Gaz Métro, pour lui permettre d’étendre son réseau de distribution.

Avec le projet de loi 150, le gouvernement compte également modifier la Loi sur Investissement Québec afin «d’élargir l’affectation du fonds Capital Mines Hydrocarbures au secteur de l’énergie». Ce fonds d’un milliard de dollars, géré par Investissement Québec, sera d’ailleurs renommé «fonds Capital Mines Énergie».

Du même coup, Québec a l’intention d’augmenter l’accès aux fonds publics pour des projets liés à l’exploitation, au transport et à la distribution de gaz naturel, révélait récemment Le Devoir. Cela pourrait inclure le réseau de gazoducs de Gaz Métro, qui se nommera désormais Énergir.

Gaz de schiste

L’entreprise distribue de plus en plus du gaz « non conventionnel », soit du gaz de schiste ou provenant de « réservoirs étanches ». L’exploitation de ces ressources, qui a soulevé une vive controverse au Québec, nécessite des opérations de fracturation hydraulique.

L’entreprise n’est toutefois pas en mesure de préciser quelle est la proportion de ce type de gaz naturel dans son réseau, puisqu’elle ne connaît pas la provenance exacte du gaz qui circule dans le réseau au Québec.

Elle admet toutefois que le gaz de schiste est de plus en plus présent. Les prévisions sur la production de gaz naturel provenant de l’Office national de l’énergie et de l’Energy Information Administration, aux États-Unis, indiquent que le gaz de schiste et celui des réservoirs étanches continueront d’augmenter au cours des prochaines années. Il devrait représenter entre 70 % et 90 % de la production d’ici 2035.