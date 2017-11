Le bitcoin bondit au-dessus de 10 000 $US

Le bitcoin en quelques questions

Comment fonctionne le bitcoin ?

Combien vaut un bitcoin ?

Pourquoi le bitcoin est-il populaire ?

Est-ce que c’est vraiment anonyme ?

Qui utilise le bitcoin ?

Comment assure-t-on la sécurité du bitcoin ?

Qui a inventé le bitcoin ?

Le bitcoin est une monnaie virtuelle indépendante d’une banque ou d’un gouvernement. Elle permet à ses utilisateurs de dépenser quasiment en tout anonymat. Un bitcoin est créé quand un utilisateur le « mine » en partageant les ressources de son ordinateur pour valider les transactions des autres. L’utilisateur reçoit des bitcoins en retour. Le bitcoin peut aussi être acheté et vendu avec des dollars américains ou d’autres monnaies.La valeur d’un bitcoin est passée de moins de 1000 $US au début de l’année à près de 11 000 $US mercredi, selon le site coindesk.com . La valeur d’un bitcoin peut toutefois fluctuer grandement. Plus tôt ce mois-ci, la valeur du bitcoin a plongé de 22 % face au dollar américain en seulement trois jours.Le bitcoin est essentiellement une ligne de code informatique qui est validée numériquement chaque fois qu’elle passe d’un utilisateur à un autre. Les transactions peuvent rester anonymes, ce qui rend le bitcoin très populaire auprès des libertariens, des amateurs de technologies, des spéculateurs... et des criminels.Jusqu’à un certain point seulement. Les transactions et les comptes peuvent être retracés, mais l’identité des propriétaires des comptes pourra demeurer secrète. Les enquêteurs pourront en revanche possiblement les identifier quand la monnaie virtuelle sera convertie en argent réel.Certaines entreprises ont réagi à la couverture médiatique en adoptant le bitcoin. Overstock.com , par exemple, accepte d’être payé en bitcoins, et le groupe CME a annoncé en octobre son intention de créer un marché à terme pour le bitcoin d’ici la fin de l’année, s’il peut obtenir les autorisations nécessaires. La popularité du bitcoin demeure pour le moment faible face à celle de l’argent et des cartes, et plusieurs individus et entreprises refusent de l’utiliser.Le réseau du bitcoin fonctionne en exploitant l’avarice des gens pour le bien commun. Un réseau d’utilisateurs sophistiqués appelés « mineurs » veille à l’intégrité du système en contribuant sa puissance informatique à une chaîne de blocs, soit un recueil mondial en temps réel de toutes les transactions en bitcoins. Cette chaîne de blocs empêche des individus malhonnêtes de dépenser le même bitcoin deux fois, et les mineurs reçoivent un bitcoin de temps en temps pour récompenser leur contribution. Tant que les mineurs veillent à l’intégrité de la chaîne de blocs, aucune contrefaçon ne devrait se produire.On ne le sait pas. Le bitcoin a été lancé en 2009 par un individu ou un groupe sous le nom « Satoshi Nakamoto ». Le bitcoin a alors été adopté par un petit groupe d’enthousiastes. Nakamoto est disparu de la carte quand le bitcoin a commencé à attirer l’attention. Les adeptes de la monnaie virtuelle assurent que cela est sans importance, puisqu’elle est régie par sa propre logique interne. Un entrepreneur australien a affirmé l’an dernier être l’inventeur du bitcoin, mais quelques jours plus tard il a annoncé « ne pas avoir le courage » de le prouver.