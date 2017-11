La Scotia hausse son profit

Toronto — La Banque Scotia aimerait doubler sa part du marché au Chili en s’emparant d’une participation majoritaire dans une banque chilienne en échange de 2,9 milliards, une offre qu’elle a présentée alors qu’elle affichait, mardi, une modeste croissance de son bénéfice pour son plus récent trimestre.

L’offre ferme de la Scotia vise les actions que détient Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) dans ses activités bancaires chiliennes, BBVA Chile, et dans certaines de ses filiales. Si l’entente va de l’avant, elle fera passer la part du marché chilien de la Scotia à 14 % et fera du prêteur canadien la troisième banque non étatique dans ce pays. Selon la Scotia, cette transaction est conforme à sa stratégie visant à intensifier sa présence dans le secteur bancaire chilien et dans les pays de l’Alliance du Pacifique, qui comprend aussi le Mexique, le Pérou et la Colombie.

BBVA détient 68,2 % de BBVA Chile — qui compte 29 milliards en actif, ainsi que 4000 employés et 127 succursales —, tandis que 31,6 % est détenu par la famille Said. La Scotia a ajouté que BBVA était prête à accepter l’entente si son partenaire minoritaire, la famille Said, n’exerçait pas son droit de premier refus prévu par la convention des actionnaires.

L’offre d’achat a été dévoilée quelques heures avant la publication des plus récents résultats financiers de la Scotia. Celle-ci a affiché un bénéfice net de 2,07 milliards pour son quatrième trimestre clos le 31 octobre, soit 1,64 $ par action, comparativement à un profit net de 2,01 milliards, ou 1,57 $ par action, pour la même période l’an dernier. Malgré la modeste hausse de profit du plus récent trimestre, la Scotia a vu son bénéfice net pour l’ensemble de son exercice grimper de près de 11 %, à 8,24 milliards, par rapport à 7,37 milliards un an plus tôt. Le rendement sur l’avoir des actionnaires a avancé à 14,6 %, par rapport à 13,8 % l’an dernier. Le bénéfice par action pour l’exercice 2017 a grimpé de 8 % à 6,49 $, comparativement à celui de 6 $ de l’exercice 2016.

La mesure clé de la santé financière des banques, le ratio des actions ordinaires et assimilées de catégorie 1, a grimpé à 11,5 %. Si la transaction visant l’acquisition des actions de BBVA Chile est conclue, ce ratio sera réduit d’environ 135 points de base, a précisé la banque.