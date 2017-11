Paradis fiscaux: Oxfam donne sa liste exhaustive

Toujours avoir un coup d’avance. Oxfam, ONG très en pointe sur les dérives de la finance mondialisée, vient d’établir sa propre liste noire des paradis fiscaux, qui comporte pas moins de 35 territoires à travers le monde.

Tout en saluant l’initiative de l’UE, qui va prochainement remettre à jour sa propre liste, elle redoute que des « pressions économiques ou politiques » n’en réduisent la portée. Pierre Moscovici, commissaire européen responsable du dossier, la veut pourtant « ambitieuse, si nous voulons qu’elle soit crédible ». Mais plane le souvenir de l’antique liste de l’OCDE, réduite cet été à sa portion la plus congrue : Trinité-et-Tobago.

La liste noire d’Oxfam, établie selon les critères définis publiquement par l’UE, comporte la plupart des îles (des Caraïbes ou d’ailleurs) adeptes renommées du tourisme fiscal : Bermudes, Anguilla, Caïmans, Vierges, Jersey, Marshall… Mais pas le Panama : selon l’UE, les pays pauvres ou en développement devraient pouvoir échapper à la liste de la honte, et comme le tiers de la population panaméenne vit sous le seuil de pauvreté… Caillou dans la chaussure française, la Nouvelle-Calédonie figure dans la liste d’Oxfam : non pas pour sa faible fiscalité locale, mais pour son manque de transparence — l’un des principaux critères de l’UE. Y figurent aussi les anciennes républiques yougoslaves (sauf la Croatie) et des émirats arabes (Oman, EAU).

Oxfam regrette par avance que l’Europe ait d’emblée décidé d’exclure les paradis fiscaux logés en son sein. « Cette approche nuit considérablement à la crédibilité du processus. » Sans quoi, l’ONG aurait volontiers ajouté l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas, « qui figurent parmi les paradis fiscaux les plus puissants au monde ». Singapour, qui n’est pas forcément le moins-disant fiscal au monde, s’y retrouve au contraire au nom de son énorme puissance financière.

Pour éviter que cette « liste noire ne se transforme en carte blanche à l’évasion fiscale », Oxfam exhorte les responsables de l’UE à être moins opaques dans le processus de sélection : le Royaume-Uni, qui loge en son sein pas moins de trois paradis fiscaux (Gibraltar, Jersey, îles Vierges), milite ardemment en coulisses, nonobstant le Brexit, pour que la future liste se focalise davantage sur le niveau de transparence que sur des taux d’imposition parfois proches de zéro. Souvent brandie par les mauvais élèves, cette promesse de mieux échanger les données à l’avenir avait ainsi permis au Panama de s’extirper de la liste noire de l’OCDE.

Les paradis fiscaux et le nivellement par le bas de l’impôt ne bénéficient à personne, hormis à une petite élite composée de particuliers fortunés et de grandes multinationales L’ONG Oxfam, dans une note publiée lundi

« Les paradis fiscaux et le nivellement par le bas de l’impôt ne bénéficient à personne, hormis à une petite élite composée de particuliers fortunés et de grandes multinationales », résume Oxfam. « Les paradis fiscaux n’ont aucune justification économique », renchérit une pétition signée l’an dernier par 300 économistes. Mais une fois proclamées les bonnes intentions, reste à faire le ménage chez soi avant de donner des leçons à la Terre entière : l’Europe est le continent où le taux moyen d’imposition des profits des entreprises est le plus faible au monde. « Si elle veut promouvoir l’équité fiscale dans le monde, conclut Oxfam, l’UE ne doit pas fermer les yeux sur les pratiques de ses propres États membres. »