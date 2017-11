Uber interdit en Israël

Jérusalem — La justice israélienne a interdit lundi le service de covoiturage du groupe américain Uber, récemment lancé dans le pays avec une application, en raison de problèmes liés à l’assurance des passagers. Ce jugement fait suite à une plainte du syndicat des chauffeurs de taxi et de GetTaxi, compagnie de taxi utilisant une application sur téléphone mobile. « Le juge a fait son travail, ils doivent se conformer à la loi », s’est réjoui le président du syndicat des chauffeurs de taxi, Yehouda Bar On. « Ils font travailler des taxis privés en contravention de la loi, ils mettent en danger les passagers parce qu’ils n’ont pas d’assurance, ils prennent des chauffeurs qui n’ont pas eu de formation et n’ont pas été habilités par les autorités. Et tout le monde sait qu’ils font ça pour de l’argent, quoi qu’ils en disent », a-t-il dit au téléphone à l’AFP. Contacté par l’AFP, Uber en Israël n’était pas immédiatement joignable pour réagir à cette décision.