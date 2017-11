La Baie a des appuis

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Toronto — La Compagnie de la Baie d’Hudson a indiqué lundi que des actionnaires représentant près des deux tiers de ses actions en circulation avaient confirmé leur appui à l’entente conclue avec la firme d’investissement Rhône Capital. La firme Land and Buildings Investment Management, un actionnaire de La Baie d’Hudson, a critiqué cette entente et demandé que les actionnaires soient appelés à voter à son sujet. En vertu de l’accord, Rhône Capital effectuerait un investissement de 632 millions dans le grand détaillant torontois, en échange de près de 51 millions d’actions privilégiées convertibles au coût de 12,42 $ chacune. La Bourse de Toronto a approuvé conditionnellement l’entente d’investissement avec Rhône, mais Land and Buildings veut porter cette décision en appel devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.