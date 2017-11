Rodeo FX met le pied en Europe

Déjà présent aux États-Unis, le studio montréalais d’effets spéciaux Rodeo FX effectue une percée sur le marché européen en s’implantant au centre-ville de Munich, en Allemagne. L’entreprise a indiqué lundi que cette décision, qui constitue « une porte d’entrée vers une main-d’oeuvre spécialisée européenne », se traduira par l’embauche d’une vingtaine d’employés au cours de la prochaine année. Fondée en 2006, l’entreprise, qui compte actuellement près de 400 employés répartis à Montréal, à Québec et à Los Angeles, analysait depuis environ un an la possibilité de s’établir sur le Vieux Continent. Le studio a signé des effets visuels primés pour une centaine de productions, dont Blade Runner 2049 ainsi que la série Game of Thrones, ce qui lui a permis d’être primé aux Emmy Awards.