Bombardier: «négocier» les deux genoux par terre

Le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, et le président exécutif d’Airbus, Tom Enders

Les semaines s’écoulent depuis l’annonce de l’entente Airbus-Bombardier, et la crainte initiale se confirme. L’opération se voulait une braderie du CSeries, de ses brevets et de sa technologie. Bombardier avait les deux genoux par terre et les mains jointes.

Engagée dans un virulent face à face avec la multinationale québécoise, Boeing se fait plutôt acerbe sur l’état de santé du CSeries dans son document déposé cette semaine auprès du département américain du Commerce. Mais avant cette sortie, le président exécutif d’Airbus, Tom Enders, accordait une entrevue au Globe and Mail ne laissant aucun doute. La prise de participation majoritaire dans la Société en commandite Avions CSeries (SCACS) était une opération de sauvetage… sans autres garanties.

À la lumière des modalités de l’entente entre Airbus et Bombardier, il était naïf de croire que la multinationale québécoise disposait d’un rapport de force. Bombardier a déjà frôlé la faillite en 2015, avait déjà confirmé Alain Bellemare, président et chef de la direction. Et le manufacturier n’allait plus nulle part avec son programme CSeries sans un partenariat avec un géant mondial de l’aéronautique. Le segment des 100 à 160 sièges devenait de plus en plus encombré et le marché pour Bombardier se rétrécissait avec les États-Unis fermant leurs portes par des droits punitifs provisoires atteignant les 300 %.

Dans son argumentaire déposé cette semaine, Boeing évoque le caractère moribond d’un programme « extrêmement risqué », présentant un historique peu reluisant et souffrant de « faibles ventes ». Les propos ne sont pas désintéressés, mais ils viennent d’une entreprise qui a déjà mené des pourparlers de la dernière chance avec Bombardier pour ensuite tourner les talons. Voyant également peu d’issue dans une hypothétique alliance avec un partenaire chinois n’ayant d’intérêt que pour ses brevets et autre expertise technologique, la multinationale québécoise n’a eu d’autre choix que de frapper une troisième fois à la porte d’Airbus. Cette fois fut la bonne. Dans son entrevue au Globe and Mail, Tom Enders évoque l’atténuation du risque commercial. L’appareil était certifié. Il avait démontré sa supériorité technologique.

Il faut dire qu’en appui à l’injection de 1 milliard $US du gouvernement dans l’aventure, Bombardier avait pu isoler son programme CSeries, non pas sans avoir, au préalable, procédé à une radiation de 3,2 milliards $US dans un programme valorisé à 6 milliards au rythme des dépassements de coût.

Tom Enders parle aujourd’hui d’instinct. Si l’apport d’Airbus à la transaction prend la forme d’une expertise en matière d’approvisionnement, d’une présence industrielle et d’une force de vente mondiale, le chef de la direction estime que dans cette opération de sauvetage, le CS100 (à 100-125 sièges) et le CS300 (à 150-160 sièges) remplissent un vide dans son portefeuille d’appareils monocouloirs. On le devine, Airbus écarte ainsi toute concurrence d’une éventuelle version allongée du CS500. Et en se présentant en bon partenaire canadien, le géant européen élargit ses potentialités dans l’aérospatiale et le créneau des avions militaires auprès d’Ottawa.

Pour confirmer davantage le déséquilibre des forces dans l’opération, Tom Enders ajoute que l’ouverture d’une nouvelle chaîne de montage à Mobile en Alabama, au coût de 300 millions $US payés par Bombardier, ne peut garantir que le gouvernement américain va « acheter » cette version du « America First ». D’autant qu’Airbus a ses propres démêlés avec Boeing et les autorités américaines.

Le chef de la direction en remet. L’entente renferme une promesse de maintenir les capacités d’assemblage au Canada et de protéger les emplois en Irlande. Mais toute garantie de protection des emplois est subordonnée au facteur coût. Les coûts plombent déjà le programme CSeries, ils devront être abaissés, a-t-il rappelé, tout en soulignant que la facture de la nouvelle chaîne de montage en Alabama s’ajoute à l’équation.

Il en revient à l’importance d’accroître les ventes de l’appareil et à la force de frappe d’Airbus en la matière. Pour ensuite abaisser les prévisions de Bombardier ayant déjà chiffré la demande pour des appareils de 100 à 150 sièges à 6000 sur 20 ans. M. Enders parle plutôt de 4000 à 6000, tout en reconnaissant que le chiffre de 4000 était plutôt énorme. Mais en se disant convaincu que Bombardier pourrait accaparer 50 % de ce marché.

Si tout va bien, Airbus peut forcer le rachat des participations de Bombardier et d’Investissement Québec dans la SCACS dans sept ans. Si l’aventure ne tourne pas bien…