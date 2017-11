Wal-Mart surpasse les attentes

Photo: Joe Raedle Getty Images Agence France-Presse

New York — Le mastodonte américain de la vente au détail Wal-Mart a annoncé jeudi un bénéfice net de 1,75 milliard $US, ou 58 ¢US par action, pour le troisième trimestre. Son bénéfice ajusté s’est établi à 1 $US par action, alors que les économistes interrogés par la firme Zacks Investment Research anticipaient un profit de 97 ¢US par action. Les recettes trimestrielles de Wal-Mart ont atteint 123,18 milliards. Les ventes des magasins comparables se sont améliorées de 2,7 %. Les ventes en ligne ont bondi de 50 %. Le titre de Wal-Mart est en hausse de 30 % depuis le début de l’année, et de 26 % sur douze mois.