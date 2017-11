États-Unis: l’alerte «subprime» est sonnée dans le secteur des prêts automobiles

Un concessionnaire d’automobiles usagées à New York

L’inquiétude est palpable aux États-Unis. La dette des ménages américains a atteint son sommet historique au troisième trimestre. Et l’expression « subprimes » est venue rappeler de mauvais souvenirs, même si elle ne s’applique pour l’instant qu’aux prêts automobiles.

Selon les données de la Réserve fédérale de New York publiées mardi, la dette des ménages a crû de 116 milliards, ou de 0,9 % au troisième trimestre, pour atteindre le record de 13 000 milliards $US au 30 septembre dernier. Ce sommet surpasse de 2,2 % celui atteint au troisième trimestre de 2008, et de 16,2 % le creux d’après-crise établi au deuxième trimestre de 2013. La dette hypothécaire, qui compte pour 70 % de l’endettement des ménages, n’a augmenté que légèrement entre les deux trimestres, soit de 52 milliards.

Le magazine d’affaires Forbes a fait ressortir que le taux de défaillance (de plus de 90 jours) dans le segment des prêts hypothécaires poursuivait sa hausse, mais à un taux se situant à 1,4 %, contre 4,6 % pour le solde sur les cartes de crédit. À l’extrême, les prêts étudiants, à 1400 milliards, affichent un taux de défaillance de 11,2 %.

Si la dette étudiante reste un enjeu aux États-Unis, les prêts automobiles retiennent l’attention. L’alerte « subprime » est brandie dans les médias. Derrière le taux de défaillance moyen de 4 %, la Réserve fédérale retient que 23 millions de consommateurs détiennent un prêt recevant une mauvaise notation de crédit. Et quelque 20 % des nouveaux prêts automobiles sont consentis à des emprunteurs à faible cote de solvabilité, ajoute Forbes. Si les banques commerciales traditionnelles font affaire avec des emprunteurs affichant une meilleure solvabilité, les sociétés de financement automobile, comprenant les vendeurs automobiles, prennent le relais. Ces derniers prêteurs accaparent 70 % ou 200 milliards du marché des « subprimes » automobile.

N’empêche, toujours selon les données de Forbes, le taux de défaillance sur les prêts automobiles consentis par les banques traditionnelles est en augmentation constante depuis la crise pour atteindre 4,4 %, un taux se chiffrant toutefois à 9,7 % chez les prêteurs non bancaires.

L’analyste Krishen Rangasamy, de la Financière Banque Nationale, a tenu à dédramatiser la situation, qui est loin de renfermer les germes d’une crise comme celle de 2008. Les prêts « subprimes » à risque se chiffrent à un record de 282 milliards $US, soit 2 % de l’endettement des ménages et 23 % de l’ensemble des prêts automobiles. Les banques n’en abritent que le quart dans leur portefeuille de prêts automobiles, soit 74 milliards $US, ajoute l’analyste.