Airbus remporte la plus grande commande de son histoire

Airbus et Boeing ont poursuivi mercredi leur compétition acharnée sur le segment moyen-courrier, l’européen annonçant la plus grande commande de son histoire, à laquelle l’américain a répondu avec un énorme contrat pour 225 appareils.

Airbus a placé 430 moyen-courriers re-motorisés de la famille A320neo auprès du fonds d’investissement spécialisé dans le transport aérien Indigo Partners, pour 49,5 milliards de dollars, à l’occasion du salon aéronautique de Dubaï. Boeing a répliqué quelques heures plus tard avec une commande de la compagnie du Golfe flydubai pour 225 avions 737 MAX, dont 175 fermes, pour une valeur totale de 27 milliards au prix catalogue. Leurs montants définitifs ne sont pas connus, mais il est de tradition que les avionneurs accordent des remises sur le prix catalogue, en fonction du volume de la commande.

« Je me félicite de cette nouvelle marque de confiance exprimée par des compagnies aériennes majeures qui s’engagent dans cet accord commercial sans précédent », s’est félicité Fabrice Brégier, le directeur général délégué d’Airbus, auprès de l’AFP. « C’est un succès écrasant pour Airbus et ses appareils A320 dans le transport aérien mondial », a-t-il ajouté.

Mais avec la commande de flydubai, Boeing maintient la pression sur l’avionneur européen. « Ce contrat représente la plus importante commande de monocouloirs [moyen-courriers, NDLR] en volume et en valeur de la part d’une compagnie du Moyen-Orient », a souligné la compagnie américaine.

Les deux géants se livrent un combat acharné sur le moyen-courrier, qui représente près de 70 % du marché en volume. Ce segment est porté par les compagnies au rabais. Le 737 MAX et l’A320neo sont les versions re-motorisées des appareils les plus populaires des deux géants de l’aéronautique, dotés de moteurs de nouvelle génération qui leur permettent de réduire de 15 % la consommation de carburant par rapport aux actuels A320ceo et 737 NG.

Airbus devance pour l’heure son rival américain sur le segment moyen-courriers re-motorisés, avec plus de 55 % des parts de marché.

Grâce à cette commande, le carnet d’Airbus devrait désormais dépasser les 5500 appareils commandés depuis le lancement de l’A320neo en 2010. Boeing avait avant le salon engrangé plus de 4000 commandes pour les différentes versions du 737 MAX.