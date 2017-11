MTY achète aux États-Unis

Une filiale à part entière de Groupe d’alimentation MTY a signé un accord pour acquérir la totalité du capital de CB Franchise Systems, de Built Franchise Systems ainsi que de certaines sociétés affiliées. « Suite à l’addition de Kahala Brands en juillet 2016, MTY est à la recherche d’acquisitions potentielles de haute qualité pour complémenter son portfolio d’enseignes. The Counter et Built remplissent ce critère à merveille, offrant des burgers gourmets branchés et des aliments de grande qualité », peut-on lire dans le communiqué. Les réseaux de The Counter et Built comptent actuellement 41 restaurants franchisés et 3 restaurants corporatifs. De ces 44 restaurants, 34 sont situés aux États-Unis, 1 au Canada, tandis que 9 sont outre-mer. Durant les 12 derniers mois, les réseaux combinés ont généré plus de 81 millions $US en ventes.