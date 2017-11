Fondaction dans la gestion durable des sols

Photo: OSA Images

Dans le cadre de la COP23 sur les changements climatiques, le développeur et gestionnaire Ecotierra annonce la création du Fonds de gestion durable des sols Canopy. Fondaction de la CSN est un des partenaires québécois de ce fonds, qui est destiné à lutter contre la dégradation des sols par le développement durable des communautés et la mise en place de projets d’agroforesterie durable. « Dans un premier temps, ce Fonds, qui vise une taille de 50 millions $US, permettra de financer des projets d’agroforesterie durable en Amérique latine qui généreront à la fois des rendements significatifs et des impacts sociaux et environnementaux positifs au cours des 15 prochaines années », peut-on lire dans la documentation. Il est rappelé que, chaque année, sept millions d’hectares de forêts tropicales sont perdus et 12 millions d’hectares de terres arables sont dégradés pour répondre aux besoins de l’économie mondiale, c’est l’équivalent de la moitié de la Grande-Bretagne. « Les émissions provenant de l’agriculture, de la foresterie et d’autres usages de sols représentent près de 30 % des émissions de GES mondiales », ajoute-t-on.