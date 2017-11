Bombardier vend 12 avions CS300 à Egyptair

Selon les prix catalogues, la valeur de la portion ferme du contrat pour 12 CS300 est évaluée à environ 1,1 milliard $US.

Bombardier vient d’ajouter un nouveau client à sa famille d’avions CSeries en signant une lettre d’entente avec Egyptair pour 12 appareils avec une option pouvant faire doubler la taille du contrat.

L’annonce a été effectuée mardi dans le cadre du Salon aéronautique de Dubaï.

Selon les prix catalogues, la valeur de la portion ferme du contrat pour 12 CS300 est évaluée à environ 1,1 milliard $US, un montant qui pourrait atteindre 2,2 milliards $US si toutes les options sont exercées.

Il s’agit de la deuxième entente du genre annoncée par Bombardier depuis l’arrivée d’Airbus comme actionnaire majoritaire du programme de la CSeries.

« Ayant fait une évaluation détaillée de notre flotte, nous avons réalisé que l’avion CS300 était parfaitement adapté à nos plans d’affaires et à notre stratégie de croissance », a déclaré le président et chef de la direction d’EgyptAir, Safwat Musallam.

Le 2 novembre, la multinationale québécoise avait signé une lettre d’intention avec un client européen non identifié pour une commande ferme de 31 CSeries assortie d’options pour 30 appareils supplémentaires — la première commande d’envergure en environ un an et demi.

Selon les prix courants, la portion ferme du contrat est évaluée à 2,4 milliards $US.