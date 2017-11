Daniel Weissland dirigera Volkswagen Canada

Photo: Paul J. Richards Agence France-Presse

Le Groupe Volkswagen Canada a annoncé que Daniel Weissland assumerait le rôle de p.-d.g. à compter de décembre. M. Weissland dirige actuellement Audi Canada et remplacera Maria Stenström, qui retourne en Allemagne. « Depuis son entrée en fonction en août 2015, Audi Canada a enregistré une croissance continuelle et constante et des résultats exceptionnels. Audi est actuellement la marque de luxe affichant la meilleure croissance au pays », peut-on lire dans le communiqué.