KDC achète Aromair

Knowlton Development Corporation, dont le siège est à Longueuil, annonce l’acquisition d’Aromair Fine Fragrance, basée à New Albany. Aromair est dans le domaine des parfums d’ambiance et produits parfumants pour la maison. Elle emploie plus de 200 employés à temps plein dans des installations modernes totalisant 13 000 mètres carrés. Pour sa part, KDC, qui emploie 2900 personnes, se définit comme étant un leader dans la fabrication contractuelle de produits de santé et de soins de beauté. « Cette transaction fait suite à une série d’acquisitions réalisées depuis 2014, qui ont été rendues possibles grâce à la firme d’investissement privé Novacap, avec le soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement-Québec, Exportation et développement Canada, Fondaction CSN et d’autres partenaires institutionnels », peut-on lire.