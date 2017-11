Brookfield veut 100% de GGP

Toronto — Brookfield Property Partners a annoncé lundi avoir présenté une offre de 14,8 milliards $ US en espèces et en parts pour racheter la participation qu’il ne détient pas déjà dans le propriétaire de centres commerciaux américains GGP. L’entreprise immobilière torontoise détient déjà une participation de 34 % dans GGP. En vertu de la proposition, Brookfield offre 23 $ US en espèce et 0,9656 part de Brookfield Property Partners pour chacune des actions de GGP. Selon Brookfield, l’offre représente une prime de 21 % par rapport au cours de l’action de GGP avant que certains médias fassent état d’une possible offre, la semaine dernière.