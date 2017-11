Mise en garde européenne sur les risques du Bitcoin

Paris — L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a alerté lundi sur les risques liés aux levées en cryptomonnaies, insistant sur l’instabilité de ce type de devises, illustrée ces derniers jours par l’emblématique bitcoin.

Lors de ces opérations en plein essor, dites « Initial coin offerings » (ICO, un terme modelé sur celui d’IPO utilisé en anglais pour les introductions en Bourse), un groupe crée sa propre monnaie virtuelle et lève des fonds en la vendant à des investisseurs. « L’AEMF a observé une croissance rapide des ICO dans le monde comme en Europe, et craint que les investisseurs ne se rendent pas compte des risques élevés qu’ils prennent », dit le régulateur dans un communiqué.

L’AEMF prévient les investisseurs européens qu’ils risquent d’être privés de recours en cas de litiges car nombre d’ICO, qui fonctionnent au moyen de la technologie entièrement décentralisée « blockchain », « ne relèvent pas du champ d’applications des lois et régulations européennes ». Surtout, le régulateur rappelle que, comme toute monnaie virtuelle, la devise créée par l’entreprise risque d’être « extrêmement volatile ».

L’avertissement de l’AEMF est publié au moment où le bitcoin, monnaie virtuelle la plus emblématique, connait de fortes secousses. Lundi, il est tombé à 5605 $US, soit une baisse de près de 30 % depuis un record battu le 8 novembre, pour se redresser à 6425 $US.

Le bitcoin pâtit notamment de la concurrence d’un rival, le « bitcoin cash », créé cet été à l’initiative d’une part minoritaire de la communauté de ses utilisateurs.