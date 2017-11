Transat a 30 ans

Transat compte 5000 employés et transporte plus de 4,5 millions de passagers chaque année.

Transat A.T., devenue la plus grande entreprise de tourisme intégrée au Canada, a célébré ses 30 ans dans ses installations aéroportuaires lundi. Le voyagiste rappelait que son premier vol, de Montréal à destination d’Acapulco, avait été effectué le 14 novembre 1987.

Aujourd’hui, Transat offre 60 destinations dans deux grands marchés, le transatlantique (Europe et Proche-Orient) et le Sud, à partir de 21 aéroports canadiens. Elle commercialise ses vols à destination du Canada dans 13 pays en Europe, de même qu’en Israël, aux États-Unis et dans ses destinations soleil. Elle compte 5000 employés et transporte plus de 4,5 millions de passagers chaque année.

Jean-Marc Eustache, président et chef de direction de Transat, a ajouté que de nombreuses nouveautés se profilent à l’horizon, « comme la livrée de notre flotte […] et la nouvelle division hôtelière que nous créerons sous peu ».

Transat a profité de l’occasion pour dévoiler les nouvelles couleurs de sa composante aérienne. Son emblème, l’étoile stylisée, s’affiche sur l’empennage, le côté du fuselage arrière et sur le bout des ailes. Des touches de gris sont utilisées pour faire un clin d’oeil à la première livrée d’Air Transat, accompagnées d’un dégradé de bleu. Enfin, le nom d’Air Transat apparaît sur le côté et sous le fuselage de l’avion pour qu’on le voie même lorsque l’appareil est en vol.