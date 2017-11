IA Groupe financier a un nouveau chef

Yvon Charest, président et chef de la direction d’IA Groupe financier, annonce la nomination de Denis Ricard au poste de chef de l’exploitation. Dans ce nouveau rôle, il assume l’entière responsabilité de toutes les activités d’assurance individuelle et collective de la société, tant au Canada qu’aux États-Unis, qui comptent pour plus des trois quarts du bénéfice de la société. Denis Ricard est également responsable de la stratégie liée au virage numérique de la société. Il oeuvre au sein d’IA Groupe financier depuis 32 ans.