Fairfax Financial augmente sa participation dans Torstar

Toronto — Fairfax Financial Holdings a allongé près de 11,8 millions pour augmenter sa participation dans l’éditeur Torstar à 40,6 % des titres sans droit de vote. La société financière torontoise détient maintenant environ 28,9 millions d’actions de catégorie B de Torstar, le propriétaire du quotidien Toronto Star, du groupe de journaux Metroland et d’autres entreprises de médias imprimés et numériques. Fairfax a graduellement augmenté sa participation dans Torstar ces dernières années. Avant la plus récente transaction, elle détenait 27,3 % des actions sans droit de vote de l’éditeur.