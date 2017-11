Saputo ferme une usine du Wisconsin

Le producteur de fromages Saputo a annoncé jeudi la fermeture, en mai, de son usine de production de fromage de Fond du Lac, au Wisconsin, une décision qui affectera 126 employés. La production de l’usine sera transférée à une autre installation de Saputo récemment construite à Almena, aussi au Wisconsin. Saputo estime que cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de l’analyse continue de ses activités, lui permettra d’améliorer son efficacité opérationnelle. Saputo a précisé que des indemnités de cessation d’emploi et des services de transition de carrière seraient offerts aux employés touchés, et que certains d’entre eux se verraient offrir des possibilités de transfert vers d’autres de ses installations.Le producteur montréalais de fromage inscrira à ses comptes du troisième trimestre une charge d’environ 22 millions après impôts liée à la fermeture. Saputo calcule que l’opération devrait lui permettre de réaliser des économies après impôts pendant l’exercice 2019, et celles-ci devraient croître progressivement pour atteindre environ 7 millions en 2020.