Fondaction et les obligations vertes

Fondaction a annoncé qu’il porte à 67 millions de dollars son portefeuille en obligations vertes. Cette proportion vient d’être atteinte à la suite d’investissements récents de plus de 20 millions en obligations vertes au Québec et à travers le monde. Ce poids représente 8 % du portefeuille de placement de l’institution. Au total, Fondaction gère un actif de près de 1,7 milliard et compte 137 000 actionnaires.